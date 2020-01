LibreOffice 6.4 : une mise à jour avec générateur de QR Code

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La Document Foundation (TDF) a confirmé la disponibilité générale de la version 6.4 de LibreOffice. Cette version de la suite bureautique open source inclut, entre autres nouveautés, un générateur de QR Code. Celui-ci doit faciliter l’ajout dans les documents de codes-barres en deux dimensions qui pourront être lus par des terminaux mobiles.

Par ailleurs, l’organisation met l’accent sur un démarrage et un enregistrement plus rapides, en particulier des feuilles de calcul et des présentations. Et, toujours, la compatibilité avec des formats propriétaires, dont les fichiers DOCX, XLSX et PPTX.

TDF met également en exergue la section d’aide renforcée et, de surcroît, la cohérence de l’expérience utilisateur avec des menus contextuels des liens hypertexte unifiés dans toute le suite. Quatre options sont proposées : ouvrir, modifier, copier l’emplacement de l’hyperlien et supprimer l’hyperlien.

Qu’en est-il des améliorations pour chaque application de la suite open source ?

Du neuf dans Writer, Calc, Impress…

Pour le traitement de texte Writer de la suite libre et multiplateforme, les commentaires peuvent être marqués comme « résolus ». Quant à la barre latérale, elle inclut dorénavant un panneau Tableau. Sur le tableur Calc, les feuilles de calcul peuvent être exportées dans une seule page PDF pour obtenir un aperçu du contenu dans son ensemble.

Enfin, dans le but de faciliter l’importation d’un PDF, une option « consolider » a été ajoutée au menu Forme de l’outil de présentation Impress et du logiciel de dessin vectoriel Draw.

« Les nouvelles fonctionnalités de LibreOffice 6.4 ont été développées par une large communauté de contributeurs de code : 75% des commits proviennent de développeurs employés par des sociétés siégeant au conseil consultatif, comme Collabora, Red Hat et CIB, ainsi que d’autres organisations, et 25% de particuliers bénévoles », a indiqué l’organisation.

La Document Foundation détaille l’ensemble dans les notes de version 6.4 de LibreOffice.

Utilisateurs avancés et entreprises

La suite LibreOffice 6.4 est disponible en téléchargement pour GNU/Linux (noyau 2.6.18 ou version ultérieure), macOS (10.10 ou supérieure) et Windows (7 SP1 ou versions ultérieures).

Et les dernières versions du code source de LibreOffice Online (un service orienté serveur) sont disponibles sous forme d’images sur Docker Hub.

Comme d’autres versions, LibreOffice 6.4 s’adresse en priorité « aux passionnés de technologie » et aux utilisateurs expérimentés. TDF orientent donc les autres amateurs vers LibreOffice 6.3.4, qui inclut plusieurs mois de correctifs rétroportés.

Pour les déploiements en entreprise, le soutien de partenaires certifiés proposant des options de support à long terme pour LibreOffice est toujours recommandé.

La Document Foundation complète ce lancement de la vidéo ci-dessous (en anglais) :