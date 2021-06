Digital Workplace : Monday.com vise 6 milliards $ de valorisation

Monday.com prévoit de vendre 3,7 millions d’actions lors de son entrée en bourse. Salesforce et Zoom vont aussi soutenir la plateforme de gestion de projets.

Monday.com, plateforme cloud de gestion de projets et travail collaboratif, pourrait être valorisée 6,12 milliards lors de sa prochaine introduction en Bourse (IPO) à New York.

La société fondée en 2012 à Tel Aviv par Roy Mann et Eran Zinman a précisé ses intentions dans un document transmis le 1er juin au gendarme boursier américain (SEC).

La firme prévoit de vendre 3,7 millions d’actions. La fourchette de prix est comprise à titre indicatif entre 125 et 140 dollars l’action.

La cotation se fera au Nasdaq sous le symbole « MNDY ».

Salesforce et Zoom en soutien

Goldman Sachs, J.P. Morgan, Allen & Co. et Jefferies sont les principaux syndicataires de cette opération. Par ailleurs, Monday.com a précisé que le bras financier de Salesforce – Salesforce Ventures – et Zoom Video Communications se sont engagés à acheter pour 75 millions de dollars d’actions ordinaires chacun, dans le cadre de placements privés.

L’entreprise de « work management » était valorisée 2,7 milliards de dollars après son dernier tour de table en mai 2020, selon Bloomberg. Avec le montant des fonds levés par son IPO à venir, Monday.com entend soutenir ses actions commerciales et marketing, poursuivre ses développements technologiques et réaliser de potentielles acquisitions.

En 2020, le chiffre d’affaires de Monday.com a atteint 161 millions de dollars, contre 78,1 millions un an plus tôt, mais sa perte nette s’est creusée à 152 millions de dollars.