Protection des données : enquête pénale ouverte sur Facebook

Le New York Times révèle qu’une enquête pénale est ouverte contre les pratiques de Facebook sur la protection des données de ses membres. En cause : leur partage avec des centaines de sociétés.

Mercredi noir pour Facebook. En plus d’avoir subi l’une des plus importantes pannes de son histoire, des procureurs new-yorkais ont ouvert une enquête pénale sur certaines de ses pratiques.

Plus particulièrement, sur le partage de données personnelles de ses membres avec « au moins deux fabricants de smartphones et autres appareils » et plus d’une centaine de sociétés informatiques dont Amazon, Apple ou Microsoft.

Des centaines de millions d’internautes concernés

Le New York Times révèle la procédure, des centaines de millions d’Internautes seraient les victimes de cette exploitation de données privées dont la liste de leurs amis, des coordonnées et autres données partagées sur Facebook.

Ces accords, conclus à l’insu des utilisateurs, auraient pris fin ces deux dernières années, et le réseau social a expliqué dans un communiqué qu’il « coopérait avec les enquêteurs et avait fourni des témoignages publics, répondu aux questions et promis de continuer à le faire. »

Facebook tente depuis plusieurs mois, et la piteuse affaire Cambridge Analytica, de rependre l’initiative sur ce terrain, challengé par des initiatives comme le RGPD au sein de l’Union européenne.

Facebook reprend l’initiative sur le protection des données

La semaine dernière, Mark Zuckerberg annonçait une amélioration de ses services de messagerie -Messenger/WhatsApp/Instagram- en matière de cryptage et de confidentialité.