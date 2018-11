Recrutement IT : Robert Walters France mobilise les freelances

Le cabinet de recrutement spécialisé se dote d’une offre dédiée – Robert Walters Technology – au placement de consultants et experts IT indépendants.

Le recrutement de cadres experts en CDI ou en CDD ne suffit plus. Pour ne pas se laisser distancer par la concurrence, Robert Walters France se dote à son tour d’une offre dédiée au placement de consultants et experts IT indépendants : Robert Walters Technology.

« Le nombre de freelances en France a augmenté de 126% en 10 ans », a déclaré Mehdi Lebel, senior manager et responsable de l’offre chez Robert Walters France. Eurostat « estimait leur nombre à 830 000 en 2016. Ils représentent même jusqu’à 25% des actifs dans certaines professions techniques », selon l’EFIP (European Forum of Independent Professionals).

Il était donc logique que la filiale française du groupe britannique « réponde à une demande de plus en plus forte, tant de la part des entreprises que des candidats ».

Des freelances pour les DSI

Le mode freelance permet aux directions des systèmes d’information (DSI) d’entreprises clientes de recevoir des profils très recherchés. Et ce pour des missions à forte valeur ajoutée (projets web à fort trafic, data science, applications d’intelligence artificielle…).

Robert Walters Technology France ambitionne donc d’identifier et mobiliser « efficacement » des talents informatiques très sollicités. Développeurs, chefs de projet et architectes techniques en font partie. Il s’agit aussi d’assurer le suivi personnalisé des candidats.

Pour Coralie Rachet, directrice générale de Robert Walters France, agir en partenaire est « particulièrement pertinent pour les freelances que nous accompagnons. C’est également une demande clairement formulée par les entreprises ».

(crédit photo © jirsak -shutterstock)