Salaires IT : la Silicon Valley et New York paient le mieux

Les salaires Tech aux États-Unis ont augmenté de 3,6% en 2020, et de plus de 10% dans certains pôles technologiques, dont New York City et Charlotte.

Le rapport* de Dice sur les salaires Tech, alimenté par les retours de plus de 9000 professionnels employés outre-Atlantique, témoigne du dynamisme de la demande.

Aux États-Unis, où les rémunérations sont plus élevées qu’en France, le salaire moyen dans les métiers IT a augmenté de 3,6% en 2020 pour atteindre 97 859 dollars.

Certes, de nombreuses entreprises ont resserré leur budget pour résister à l’impact sur leur activité de la crise sanitaire (Covid 19). Mais elles ont aussi cherché à se doter des compétences qui leur permettent de soutenir la numérisation accéléree de leur organisation et de renforcer la cybersécurité de leurs systèmes et réseaux.

Cette demande forte de compétences et profils qualifiés, couplée à un taux de chômage IT relativement faible aux US (3% en décembre 2020, contre 6,7% pour l’ensemble de l’économie américaine), a influencé la hausse les rémunérations du secteur.

Au-delà de la Silicon Valley

Outre les pôles technologiques établis, de la Silicon Valley (+2,4% à 126 801 $) à New York City (+11,6% à 114 274 $) en passant par Boston dans le Massachusetts (+2,4% à 111 069 $), d’autres hubs profitent de cette dynamique, c’est notamment le cas d’Austin au Texas (+9,7% à 104 344 $) et de Charlotte en Caroline du Nord (+13,8% à 99 691 $).

Tous pôles confondus, les data scientists (+12,8% à 119 898 $), les analystes en cybersecurité (+16,3% à 103 106 $) et les ingénieurs DevOps (+12,2% à 115 125 $) ont connu les plus fortes augmentations salariales entre 2019 et 2020 aux États-Unis.

En France, il n’y a pas eu d’envolée, sauf pour certains experts.

La tendance devrait se poursuivre cette année 2021.

* source : « The Dice Tech Salary Report 2021 ».