Samsung Galaxy Note 9 : le plein de technologies à un tarif élevé

Samsung dévoile le Galaxy Note 9, sa nouvelle phablette haut de gamme.

La firme sud-coréenne met en avant les spécifications de son nouveau flagship.

Pen connecté et SoC haut de gamme

Celles-ci passent tout d’abord par un nouveau S Pen supportant le Bluetooth, pour « offre une toute nouvelle façon d’utiliser le Galaxy note ». Les développeurs seront en mesure d’intégrer de nouvelles fonctionnalités associées au S Pen connecté dans leurs applications plus tard dans l’année.

Le smartphone bénéficie de SoC (System on Chip) gravés en 10 nm (nanomètres).

Pour le marché nord-américain, ce sera le Qualcomm Snapdragon 845, qui intègre un processeur à 8 cœurs. Il s’agit de cœurs de CPU Cortex-A75 (4 pour les performances et 4 autres pour les autres tâches). La puce est annoncée comme 30 % plus performante que le Snapdragon 835 qui équipait le Galaxy Note 8. Il est aussi pourvu du GPU Adreno 630 qui offre un débit d’affichage 2,5 fois supérieur.

Pour les autres marchés tels que l’Europe, c’est le SoC maison Exynos 9810 qui trouve place dans le Galaxy Note 9. Son processeur a aussi 8 cœurs, dont 4 cœurs ARM Cortex-A55 pour leur faible consommation d’énergie et quatre autres pour les performances. La puce de Samsung est jusqu’à deux fois plus puissante que l’Exynos 8895 du Note 8 et jusqu’à 40 % pour les charges de travail multicœurs.

Dans les deux cas, ils sont couplés à 6 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4, respectivement pour les moutures avec 128 Go et 512 Go de mémoire flash interne. À noter que cet espace de stockage peut être étendu par carte microSD à hauteur de 1 To.

Bixby 2.0

Samsung a aussi joué la carte de la connectivité avec le support du Bluetooth 5, du Wi-Fi ac (sur 5 GHz) et la 4G LTE de catégorie 18 (débit descendant allant jusqu’à 1,2 Gb/s).

Côté affichage, le terminal est équipé d’un écran de 6.4 pouces AMOLED Infinity Display (avec une définition de 2960 par 1440 pixels (soit une résolution de 516 ppp).

L’ensemble est alimenté par une conséquente batterie de 4 000 mAh.

Samsung met également en avant son assistant personnel Bixby dans sa mouture 2.0 qui met le cap sur les intégrations tierces.

Il marque le lancement public du programme pour développeurs Bixby, une suite d’outils permettant aux développeurs d’applications tiers de mieux contrôler et personnaliser les interactions entre Bixby et les interfaces intégrées.

Samsung a revu ses tarifs à la hausse puisque, débloqué, le modèle de base avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage est positionné à 1 000 dollars. Le modèle 512 Go avec 8 Go de RAM est, lui, beaucoup plus onéreux avec un tarif de 1 250 dollars. C’est proche de celui de l’iPhone X qui embarque 256 Go de flash, contre 512 Go pour le Note 9.

S’ils peuvent être précommandés, les livraisons seront honorées à compter du 24 août.

(Crédit photo : @Samsung)