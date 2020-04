SAP : Christian Klein bientôt seul à la tête du groupe

Christian Klein sera bientôt seul à la tête de SAP.

Jennifer Morgan, avec qui il assure actuellement la codirection du groupe, mettra les voiles le 30 avril.

Le duo avait pris, en octobre dernier, la suite de Bill McDermott, qui allait rebondir aux rênes de ServiceNow.

SAP assure que cette direction bicéphale ne devait être que temporaire.

L’éditeur allemand explique avoir décidé d’y mettre un terme plus tôt que prévu afin d’améliorer le pilotage de ses opérations dans le contexte de crise actuel.

Christian Klein, 39 ans, était arrivé chez SAP en 1999.

Il a depuis lors occupé divers postes dans la finance, notamment au sein de la filiale SuccessFactors. À partir de 2016, il a assuré la direction opérationnelle du groupe et chapeauté le développement des solutions back-end dont S/4HANA.

Jennifer Morgan, 48 ans, avait rejoint SAP en 2004 après avoir travaillé entre autres pour Siebel et Accenture.

Elle a dernièrement dirigé le Cloud Business Group, qui regroupe le portefeuille SaaS de l’éditeur (Ariba, Concur, Fieldglass, Qualtrics, C/4HANA…).

