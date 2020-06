Sécurité des logiciels : Quarkslab lève 5 millions €

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Quarsklab, deeptech spécialiste de la protection des logiciels et des données, vient de réaliser sa première levée de fonds depuis sa création en 2011 : 5 millions € levés auprès de Ace management et son fonds, Brienne III. Ce fonds, spécialisé sur la cybersécurité, a été .bouclé l’été dernier avec des participations de Bpifrance, de la Région Nouvelle Aquitaine, de Naval Group, d’EDF et de Sopra Steria.

Avec des activités d’éditeur de logiciels de protection des applications, de R&D, de conseil et de formation, Quarkslab reste discrète sur l’identité de ses clients évoquant » de grands groupes des secteurs IoT, bancaires, défenses et médias entre autres ainsi que par des institutions en France et à l’étranger ». Sa plateforme d’analyse automatique des menaces, Irma, est certifié par l’ANSSI.

« Profitable, Quarkslab s’autofinance depuis 8 ans. Ace Management renforce nos fondations et notre implantation en France, en nous donnant les moyens financiers d’accéder à de nouveaux marchés afin d’augmenter notre croissance et notre notoriété en tant qu’éditeur de logiciels. Nous avons déjà amorcé notre internationalisation, avec des implantations à Singapour, au Japon ou en Argentine. Ce qui nous manquait c’était les ressources financières pour accélérer notre déploiement commercial international.. » explique Fred Raynal, fondateur et CEO de Quarkslab.

La deeptech française veut poursuivre sa croissance en adressant les marchés de l’Internet des Objets, des nouveaux systèmes de paiement, de la numérisation de l’industrie ou encore des applications mobiles.