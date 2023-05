ServiceNow s’offre l’entreprise d’IA allemande G2K

Après avoir acquis Hitch Works et Element AI, l’éditeur logiciel californien ServiceNow confirme acquérir l’entreprise allemande G2K Group GmbH (G2K).

Fondée en 2013 par Karsten Neugebauer (CEO) et Omar El Gohary (CTO), G2K a développé une plateforme d’intelligence artificielle et d’orchestration de données.

Basée à Munich, l’ETI emploie plus de 230 collaborateurs et dispose de bureaux à Berlin, au Caire, à Dubaï et à Mexico City. Elle adresse une clientèle de détaillants (retailers), d’industriels et de collectivités actives dans le domaine de la ville « intelligente » (smart city).

Rentable depuis sa création, l’entreprise revendique 25 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. Schwarz Group, Microsoft et SAP font partie de son écosystème de partenaires.

Co-création dans l’IA pour retailers

Que propose G2K Group GmbH ?

Le logiciel (Parsifal) de l’éditeur allemand « collecte, agrège et relie des données » issues de capteurs et objets connectés (IoT), de bases de données et du Web. La technologie de G2K permet ainsi aux organisations d’agréger en temps réel des données issues de points de vente et de capteurs multiples, et d’en extraire, grâce à l’IA, des informations exploitables.

La technologie peut donc être utilisée à des fins de planification des stocks, gestion de l’expérience client, maintenance ou encore soutien à la productivité des équipes.

Quelle intégration avec ServiceNow qui déclare se concentrer sur la co-création ?

L’entreprise basée à Santa Clara (Californie) dit vouloir intégrer ces capacités à sa plateforme Now de gestion des services informatiques et de l’expérience utilisateur. L’offre ainsi constituée permettra de fournir une vue d’ensemble des opérations et des flux de travail (workflows) à une clientèle de retailers, dans un premier temps. L’industrie manufacturière, les secteurs des transports, de la santé et du divertissement seront adressés par la suite.

« Le commerce de détail n’est que le début », a déclaré Karel van der Poel, SVP produits de ServiceNow. D’autres secteurs, de l’industrie manufacturière à la chaîne d’approvisionnement, en passant par le transport et les divertissements » seront couverts à l’avenir.

Le montant et les conditions de la transaction n’ont pas été divulgués.

L’acquisition de G2K devrait être finalisée au troisième trimestre 2023.

(crédit photo @servicenow)