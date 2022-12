Services numériques : 6% de croissance, portée par le Cloud, en 2023

Selon Numeum, la croissance des services numériques – intégration et ingénierie- va atteindre 5,9 % en 2023. Tous les segments devraient progresser mais les éditeurs et les plateformes cloud sont les locomotives du secteur.

Comment va se comporter le secteur des services numériques en 2023 ? A priori, le contexte économique et géopolitique instable ne devrait pas empêcher une croissance de 5,9% selon les prévisions de Numeum, le syndicat professionnel des Entreprises de Services Numériques ( ESN) et des éditeurs de logiciels.

Une performance portée par une année 2022 placée sous le signe d’une résistance des trois segments qui composent le secteur : 11,3 % pour les éditeurs et plateformes cloud, 5,1% pour les ESN et 7,4% pour les activités d’Ingénierie et Conseil en technologies (ICT). Pour ce dernier, Numeum précise que les projets Cloud ( +24,5%) et Cybersécurité ( +11,3%) ont été les moteurs de la croissance.

Marché du numérique : 60,9 milliards € en 2022

Dans son ensemble, du marché du numérique est évaluée à 60,9 milliards € en 2022 .

Les ESN captent la plus grosse part du gâteau avec 31,9 milliards € ( 52,4%) devant les éditeurs de logiciels et les plateformes cloud avec 21,6 milliards € (35,5%) et les activités ICT avec 7,4 milliards € (12,1%).

Plusieurs domaines sont des leviers récurrents de la progression du secteur. Au dessus du lot, les projets « move to Cloud » qui ont pesé 15,3 milliards € (+24,5%) en 2022. Suivent, ceux centrés sur la transformation numérique ( expérience client, e-commerce, dématérialisation des processus) avec 7,6 milliards € (+10,2%) ; l’IoT ( nouvelles solutions avec la 5G et edge computing) avec 5,9 milliards € (+19,1%) ; la cybersécurité avec 3,3 milliards € et le Big Data avec 2,3 milliards €

(+22,1% ).

Les projets RSE pourraient aussi contribuer à soutenir l’activité numérique. Selon une enquête de Numeum, 57% des DSI ont des projets IT en 2023 qui viennent soutenir les enjeux de RSE « métier » de leur entreprise . « 93% des DSI réalisent des appels d’offres avec l’obligation de démontrer des actions responsables pour leurs fournisseurs (vs 66% en 2020) Parallèlement, 76% des entreprises du numérique répondent à au moins un appel d’offre ayant des critères RSE.» précise Numeum.

Recrutement : les métiers de l’IT en tension

Outre le contexte international, ce sont les difficultés du recrutement qui pourrait freiner sa croissance .

« Le secteur fait face à une pénurie de talents formés à l’ensemble des compétences nécessaires pour déployer les dernières innovations technologiques et accompagner l’ensemble de l’économie française dans la transformation numérique. Les effectifs salariés du numérique représentaient un total de 572 126 personnes en 2021 (sources BIPE, Numeum et données ACOSS), et le secteur aurait créé 34 000 emplois salariés en 2021. Un dynamisme qui semble se poursuivre : les recrutements sont en hausse de 66% et stable à 24% au deuxième semestre 2022.» indique Numeum.

Crédit illustrations : @Numeum