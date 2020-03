Smartphones : le marché mondial face à l’énigme coronavirus

Sur le segment des smartphones, la stratégie online de Xiaomi fera-t-elle la différence dans le contexte du coronavirus ?

Le groupe chinois dispose d’une forte empreinte sur son marché national, foyer névralgique de l’épidémie.

Il pourrait, d’après Gartner, se trouver avantagé face à OPPO et vivo, qui misent plus sensiblement sur les réseaux de distribution physiques.

Reste à savoir quels volumes de ventes seront en jeu.

Toujours selon Gartner, la Chine est demeurée le premier marché mondial sur l’année 2019, avec 390,8 millions d’unités écoulées. Elle devance nettement l’Inde (151,9 millions), qui a dépassé les États-Unis.

Mais le coronavirus pourrait redistribuer les cartes.

Les estimations d’IDC vont dans ce sens. Le cabinet anticipe une chute des ventes en Chine au 1er trimestre 2020 : – 40 % par rapport au 1er trimestre 2019.

À l’échelle mondiale, ce taux s’élèverait à – 14,5 %. Il resterait négatif au 2e trimestre (- 6,9 %), avant de revenir au vert (+ 1,8 % au 3e trimestre, puis + 8 % au 4e).

Sur l’année, il s’écoulerait 1,34 milliard de smartphones, soit 2,3 % de moins qu’en 2019. Des prévisions qui contrastent avec celles que le même IDC avait émises en novembre dernier.

Chez Gartner, les dernières estimations remontent à fin janvier. Il y est question d’une croissance du marché mondial des smartphones entre 2019 et 2020. Ce dans toutes les zones géographiques (+ 2,3 % en Europe de l’Ouest), pour un total de 1,57 milliard d’unités vendues.

Qu’en est-il au classement des constructeurs ? Toujours d’après Gartner :

Xiaomi suit, avec 126,049 millions de smartphones (+ 3 %), devant OPPO (+ 0,1 %, à 118,693 millions de smartphones.

Photo d’illustration © Sony

