Smartphones : Samsung, Apple et Xiaomi dominent en Europe

Samsung, Apple et Xiaomi ont représenté près des quatre cinquièmes du marché européen des smartphones au premier trimestre 2021, relève IDC.

De janvier à mars 2021, le marché des smartphones a retrouvé sa dynamique d’avant crise sanitaire dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), a relevé IDC.

Ainsi, 93 millions de smartphones ont été vendus au premier trimestre 2021. Ce chiffre est en hausse de 20,9% par rapport à celui du premier trimestre 2020. En valeur, le marché a progressé de 29% à 31,6 milliards $, dont 21,2 millards $ générés en Europe.

Trois vendeurs – Samsung, Apple et Xiaomi – représentent près des quatre cinquièmes du seul marché européen des smartphones en volume.

Xiaomi en forte croissance

En Europe, Samsung capte les deux cinquièmes du marché des smartphones. Le groupe sud-coréen domine aussi dans la région EMEA. La firme américaine Apple, seconde en Europe, quatrième en EMEA, est confortée par le succès commercial de ses iPhone 12.

Xiaomi, troisième en Europe, y réalise sa meilleure performance, à ce jour. Par ailleurs, le fournisseur chinois est deuxième dans la zone EMEA, selon la société d’études.

En Afrique et au Moyen-Orient, un autre industriel chinois, Transsion (marques Tecno, Infinix et Itel) domine. Il est aussi troisième au classement des principaux fournisseurs en EMEA, et ce malgré une présence limitée en Europe, dernièrement.

Oppo, enfin, fait également partie du top 5 des vendeurs de smartphones en EMEA.

Huawei, en revanche, n’apparaît plus au classement.