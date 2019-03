Distribution : Spotify attaque l’App Store pour position dominante

Taxé à 30% sur la vente d’abonnements via l’App Store, Spotify saisit la Commission européenne contre Apple pour abus de position dominante.

Le numéro un de la musique en streaming Spotify a saisi mercredi la Commission européenne contre Apple. Le service musical de streaming estime que la firme à la pomme bénéficie d’une position dominante sur ce marché.

Dans son communiqué, Daniel Ek, le patron de de Spotify considère qu’avec son App Store, Apple agit à la fois en tant que juge et partie. Il faut dire que, comme pour les autres fournisseurs de contenus, Apple impose une taxe de 30% sur les ventes d’abonnements via sa boutique.

Un montant qui obligerait Spotify à vendre son service à pertes sur iOS.

Vendre à perte ou perdre des clients

Si Spotify devait répercuter cette taxe, le prix de l’abonnement Premium de Spotify se trouverait bien au-dessus de celui d’Apple Music.

Impossible pour Spotify de s’y résoudre. Le service aurait tenté de négocier, en vain avec Apple.

De son côté la firme estime que l’App Store est le lieu le plus sûr pour acheter et vendre des applications et que cette valeur ajoutée à un coût.

Spotify explique également que s’ils choisissent de contourner l’App Store, Apple va enclencher des actions de bridage rendant plus difficile l’utilisation de l’application. Ainsi, les mises à jour seraient bloquées, ainsi que son exploitation par Siri, l’Apple Watch ou du HomePod.

Spotify n’est pas la seule à souffrir des règles du jeux draconiennes d’Apple. Netflix a désactivé la possibilité de s’abonner à son service via iOS.

En attendant la suite de ce bras de fer, la Commission européenne a confirmé sa saisine et compte traiter l’affaire.

App Store : un distributeur unique pour iOS

En janvier, lors d’un Entrepreneur Camp à Cupertino (Californie, Apple a annoncé que epuis sa création en 2008, l’App Store (iOS) a permis aux développeurs d’applications d’engranger un total de 120 milliards de dollars de revenus.

Sur la seule année 2018, ils ont généré 34 milliards de dollars de revenus, en hausse de plus de 25% sur un an.