Tablettes : l’Europe affiche ses meilleures ventes

Le marché des tablettes dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a enregistré sa plus forte croissance depuis 2013, rapporte IDC.

Selon la société d’études, 11,9 millions de tablettes (aux formats ardoise et détachable) ont été vendues dans la région au deuxième trimestre 2020. Un chiffre en hausse de 23,8% par rapport à la même période l’an dernier.

La croissance des ventes en volume dans la région, d’avril à juin 2020, a été plus élévee que la moyenne (+18,6% globalement). La tendance s’explique surtout par la bascule vers l’enseignement à distance et le divertissement numérique en période de confinement.

La dynamique a été plus marquée en Europe de l’Ouest (+28,3%) et en Europe centrale et orientale (+26,9%) qu’au Moyen-Orient et en Afrique (+10,8%).

Qu’en est-il pour les fabricants ?

Samsung au top

L’augmentation des ventes en volume a surtout bénéficié à Samsung (+69,3% de croissance à 3,3 millions de tablettes vendues au T2 2020 dans la région EMEA).

Apple, de son côté, s’est maintenu au second rang (+6,3% de hausse des ventes avec 2,5 M d’iPad livrés). Huawei est troisième (+51,2% à 1,7 M d’unités vendues).

Lenovo affiche la plus forte croissance sur le trimestre (+74,1% à 1,4 M de tablettes vendues) et devance Amazon.com (+5,2% à 457 000 unités vendues dans la région).

IDC prévoit que le marché des tablettes en EMEA reste dynamique au troisième trimestre et termine l’année 2020 en croissance de 3,7% en glissement annuel.

(crédit photo via visualhunt / CC BY-NC-ND)