Tablettes : du mieux dans les volumes de ventes

Les ventes en volume de tablettes ont augmenté au deuxième trimestre 2020, après deux trimestres consécutifs de baisse, a rapporté IDC.

Selon les données prélimaires du cabinet d’études, 38,6 millions de tablettes (au format ardoise et détachables) ont été vendues dans le monde d’avril à juin 2020. Un chiffre en hausse de 18,6% par rapport à la même période l’an dernier.

Le confinement et la bascule vers le télévravail et la formation à distance expliquent cette croissance à deux chiffres. « Avec les mesures de confinement liées au Covid et les restrictions d’activités multiples, les clients se sont davantage tournés vers les tablettes à des fins de divertissement, de business et de formation en ligne. »

Les principaux fournisseurs mondiaux de tablettes, comme d’autres vendeurs de terminaux (de PC, mais pas de smartphones), ont bénéficié de ce mouvement.

Apple, Samsung, Huawei…

Apple a maintenu sa position de numéro 1 mondial (32% du marché des tablettes avec 12,4 M d’iPad vendus au T2 2020). Ce chiffre est stable par rapport au T2 2019.

Mais ses concurrents Samsung (18% du marché) et Huawei (12,4%), qui proposent des tablettes sous Android ou d’autres OS, grignotent des parts de marché.

Quant aux ventes d’Amazon.com (9,3%) et Lenovo (7,3%), respectivement 4e et 5e fournisseurs mondiaux de ce marché, elles ont augmenté de plus de 50% sur le trimestre.

(photo via pexels.com)