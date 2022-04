Twitter : mais que veut vraiment Elon Musk ?

« Acheter 100% de Twitter », renforcer la libre expression et rendre open source son algorithme font partie des objectifs affichés par l’homme d’affaires.

Libre expression, données, pouvoir et influence…

Déjà premier actionnaire de Twitter, le milliardaire Elon Musk a annoncé jeudi 14 avril, une offre publique visant à acquérir le réseau social et le sortir de bourse.

Quelles sont les motivations affichées par le patron de Tesla et de SpaceX ?

Le prix proposé par Elon Musk dans son OPA hostile, à savoir 54,20 $ par action pour « acheter 100% de Twitter », valorise 43 milliards de dollars l’entreprise américaine.

L’homme d’affaires possède déjà 9,2% du capital. Cette prise de participation est effective depuis le mois de mars, mais a été rendue publique le 4 avril dernier.

Depuis, la proposition adressée au conseil d’administration de la firme américaine a fait l’objet d’un dépôt à la SEC, le gendarme boursier américain (SEC).

« Acheter 100% de Twitter »

Elon Musk a indiqué dans sa lettre au conseil :

Twitter « ne prospérera pas ni ne remplira sa mission sociétale [de liberté d’expression] dans sa forme actuelle ». Avant d’affirmer : « Twitter a un énorme potentiel. Je vais le réaliser », à savoir devenir une plateforme mondiale de la liberté d’expression.

Cependant, l’homme d’affaires a indiqué dès lundi 11 avril ne pas avoir l’intention d’entrer au conseil d’administration.

Aussi, jeudi 14 avril, lors de la conférence TED à Vancouver (Canada), dont Bloomberg s’est fait l’écho, l’homme d’affaires a indiqué : « une priorité absolue [serait] d’éliminer les spams, robots spammeurs et armées de bots qui sont sur Twitter ».

L’homme d’affaires a par ailleurs déclaré vouloir que l’algorithme de Twitter soit rendu open source, et service plus inclusif et fiable.

Toutefois, jusqu’à présent, le conseil d’administration de Twitter ne semble pas intéressé par l’offre, a relevé The Information.

Elon Musk, de son côté, a indiqué ne pas être sûr de pouvoir acquérir Twitter avec son offre, mais avoir un « plan B » en cas de refus du board de Twitter.