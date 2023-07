X.AI : Elon Musk lance officiellement son entreprise d’IA

Le document de création de X.AI (xAI Corp) avait été déposé dans le Nevada dès avril 2023.

Mercredi 12 juillet, Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, a officialisé la création de sa société d’intelligence artificielle. L’ambition avec X.AI est de concevoir une intelligence artificielle « maximalement curieuse », a déclaré l’homme d’affaires né à Prétoria (Afrique du Sud).

« Tenter de comprendre la véritable nature de l’univers, c’est en fait la meilleure chose que je puisse proposer d’un point de vue de la sécurité de l’IA », a expliqué le milliardaire lors d’une discussion sur Twitter Spaces. Il a ajouté que l’outil « sera pro-humanité ».

Elon Musk anticipe également l’arrivée dans les cinq à six ans de la « superintelligence ».

Une intelligence artificielle qui serait bien plus affûtée que l’humain.

What are the most fundamental unanswered questions? — xAI (@xai) July 12, 2023

« Quelles sont les questions fondamentales non résolues les plus importantes » indique ce tweet de @xai.

X.AI un concurrent pour OpenAI ?

Pour concrétiser ses ambitions, Elon Musk a recruté les ingénieurs Igor Babuschkin et Manuel Kroiss, tous deux passés par DeepMind, la filiale IA d’Alphabet (maison mère de Google).

Le site de X.AI indique d’ailleurs :

« Notre équipe est dirigée par Elon Musk […] Nous avons précédemment travaillé chez DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla et l’Université de Toronto. » X.AI dit aussi vouloir recruter « activement » des « ingénieurs et chercheurs expérimentés ».

L’entreprise américaine travaillera en étroite collaboration avec d’autres sociétés d’Elon Musk, dont Tesla et X (Twitter), le réseau social acquis par ses soins pour 44 milliards $.

En mars dernier, Elon Musk et plus d’un millier de professionnels de l’IA et de l’IT avaient lancé un appel invoquant « des risques pour l’humanité » associés à l’intelligence artificielle.

Les signataires de la lettre ouverte invitaient alors à suspendre 6 mois durant la formation de systèmes d’IA plus puissants que GPT-4, le modèle de traitement du langage lancé mi-mars par OpenAI. Une pause souhaitée pour « rattraper la concurrence » ?

Elon Musk a lui-même investi dans OpenAI lors de sa création en 2015, avant de s’en détourner. Microsoft, de son côté, est entré en jeu en 2019 et y a investi 1 milliard $.