Visioconférence : NEC dévoile ses nouvelles solutions pour les salles de réunion

Au prochain salon ISE 2019 d’Amsterdam, NEC présentera ses nouvelles solutions de collaboration interactive avec notamment sa nouvelle gamme d’écrans tactiles ShadowSense SST NEC C.

Dotés d’une définition UHD ces écrans permettent d’animer les réunions à la lumière du jour. Selon le constructeur, il n’y aurait pas d’effets fantômes, même en plein soleil. Ces écrans peuvent être assortis de la nouvelle barre de son NEC. Elle intègre une caméra, un microphone et un haut-parleur et fonctionne sans installer de pilotes. NEC présentera également ses écrans collaboratifs d’entrée de gamme, NEC CB.

Disponibles en trois tailles, 65″, 75″ et 86″, ils délivrent une définition UHD et jusqu’à 20 points de touchers simultanés. Ces écrans intègrent une fonction de tableau blanc via Mosaic Canvas, le partage d’écran sans fil via Mosaic Connect, un navigateur Web, un lecteur de fichier PDF et une visionneuse Office.

NaViSet Administrator 2 Ils sont également équipés d’un slot OPS NEC, qui permet d’ajouter des PC Slot-in sous Windows 10 Professional. Ces nouveaux écrans sont dotés d’un outil centralisé de gestion de tous les périphériques connectés avec l’outil

Une nouvelle solution sur le Cloud

Par ailleurs, NEC profite de l’occasion pour lancer une nouvelle technologie de présentation sans fil, baptisée Mosaic Connect. Elle permet à quatre personnes de se connecter et d’effectuer une présentation simultanément à partir de n’importe quel appareil, via un navigateur ou AirPlay.

Mosaic Connect est une solution Cloud qui assure la connexion aux utilisateurs distants. Cette solution est disponible sous la forme d’une box appelée Mosaic Connect Box et d’un logiciel intégré dans les écrans NEC CB et NEC InfinityBoard.