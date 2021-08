Zero Trust : Rubrik fait équipe avec Microsoft

» Ensemble, Rubrik et Microsoft fourniront Microsoft 365 et une protection des données cloud hybride et des services cloud intégrés sur Microsoft Azure. » indique Rubrik, la « Zero Trust Data Management Company ».

Les deux sociétés vont développer « des projets de co-ingénierie » pour fournir ces solutions sur un modèle Zero Trust. Elles ont déjà en commun près de 2000 clients, selon Rubrik.

» Nous pensons que l’intégration des solutions de gestion des données Zero Trust de Rubrik avec Microsoft Azure et Microsoft 365 permettra aux clients de faire progresser facilement leur parcours Zero Trust et d’augmenter leur résilience numérique. » souligne Nick Parker, vice-présidentGlobal Partner Solutions de Microsoft.

Rubrik, sauvegarde et restauration dans le Cloud

Rubrik fait partie des six leaders du Magic Quadrant 2021 de Gartner dans la catégorie » solutions logicielles de sauvegarde et de restauration » (côté datacenter). Le cabinet distingue la simplicité d’usage – et les possibilités d’automatisation ainsi que la prise en charge des bases de données (NoSQL compris, avec l’offre Mosaic) et les capacités de gestion qu’offre sa plate-forme SaaS Polaris.

Selon Bloomberg, l’investissement de Microsoft serait de quelques dizaines de millions de dollars, ce qui portrait la valorisation de Rubrik à 4 milliards $.

Fondé en 2014, le spécialiste de la sauvegarde dans le cloud a levé un total de 553 millions $. Le dernier tour de table a eu lieu en 2019 pour une valorisation de 3,3 milliards $. Parmi les premiers investisseurs figurait John Thompson , ancien CEO de Symantec et membre du conseil d’administration de Microsoft. Une position qu’il occupe aussi chez Rubrik.

Un autre vétéran de l’IT a été séduit : John Chambers, ancien patron emblématique de Cisco, qui a investi en 2018.