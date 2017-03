Objets connectés : Cisco Jasper fonce sur le NB-IoT

Barcelone – « Nous avons conservé notre fonctionnement indépendant, ce qui est très important car, souvent, lorsque les entreprises sont absorbées, elles perdent la raison pour laquelle elles ont été rachetées. » Macario Namie évoque évidemment le rachat de Jasper par Cisco il y a un an. « Nous n’avons pas perdu notre raison d’être », assure le responsable stratégie du fournisseur de solutions de gestion d’objets connectés, désormais intitulé Cisco Jasper.

40 millions d’objets connectés

Pour nous en convaincre, Macario Namie compare les chiffres. De 3 500 clients, 17 millions d’appareils connectés et 35 fournisseurs de services de communications partenaires avant le rachat, Cisco Jasper en aligne quelque 9 000, 40 millions et plus de 50 respectivement. Une progression qui n’est pas étrangère à l’aide de Cisco. « Ils ont accru nos moyens et ont facilité la mise en relation avec les opérateurs. » Sans remettre en question l’indépendance de Jasper, l’heure des synergie a démarré. « Nous regardons notamment comment apporter les offres de sécurité de Cisco à nos client car la sécurité IoT est un grand problème ». Le bot IoT Mirai qui s’est servi des centaines de milliers d’objets comme porte d’entrée pour lancer ses attaques DDoS en est une illustration.

En attendant cette probable synergie avec Cisco, Jasper poursuit son développement. Le fournisseur profite de Barcelone pour annoncer le support du NB-IoT. L’un des standards, avec le LTE-M, de l’Internet des objets (IoT) du 3GPP (l’association de standardisation des technologies mobiles) viendra compléter l’offre cellulaire (2G/3G/4G) proposée par Jasper. La finalisation encore récente du standard fait que les solutions en sont encore au stade du prototype. « Nous réalisons des essais de terrain avec l’opérateur australien Optus, explique notre interlocuteur. Le lancement des offres commerciales dépendra de la mise à jour des réseaux par les opérateurs. » Mais le potentiel est immense. Des compteurs connectés au parking intelligent en passant par la gestion de bien, 3 milliards d’objets devraient être connectés en NB-IoT d’ici 2023.

Multiplication des partenariats et solutions

Cisco Jasper étend également ses partenariats. Et annonce le support d’une cinquantaine de marques de véhicules sur Control Center, sa plate-forme de gestion IoT automatisée. Dont Honda pour laquelle le spécialiste européen des solutions pour l’industrie automobile Bright Box s’est appuyé sur l’offre de Jasper afin de développer la plate-forme MyHonda. Celle-ci permet au constructeur de récupérer, sur son smartphone, des informations de diagnostique, des alertes de maintenance, des services de localisation ou encore de données de comportement de conduite. « Par exemple, si je prête ma voiture à mes enfants, je peux vérifier s’ils conduisent bien ou pas », illustre Macario Namie.

Autre partenariat du même ordre, avec Jupl et Samsung qui ont développé une montre pour les séniors. Celle-ci peut envoyer automatiquement un message à un ou plusieurs destinataires en cas de chute ou de crise quelconque. Une montre connectée, qui gère également les accès voix, qui nécessite néanmoins d’être rechargée toutes les 30 heures environ. Système de contrôle automatique des feux tricolores pour fluidifier la circulation, gestion des bornes de recharge pour véhicules électriques, surveillance des ventes pour mieux gérer les stocks, ou vêtement de sécurité connecté (en partenariat avec SK Telecom) constituaient quelques-unes des solutions exposées sur le stand de Jasper à Barcelone qui, comme preuve supplémentaire de son indépendance, se situait dans un hall éloigné de celui de Cisco.

