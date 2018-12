Machine Learning : les entreprises peinent à combler le déficit de compétences

47% des décideurs IT interrogés en Europe pour Cloudera déclarent investir dans l’apprentissage automatique (machine learning) et 40% prévoient de le faire.

L’apprentissage automatique (machine learning, ML), une branche de l’intelligence artificielle, progresse dans les entreprises. Mais des résistances demeurent. C’est ce que met en exergue un rapport promu par le fournisseur spécialisé Cloudera.

200 décideurs IT d’entreprises de plus de 500 salariés ont été interrogés par la société Loudhouse pour Cloudera. France, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni sont couverts.

Si la grande majorité (89%) dit avoir une connaissance de base du ML, une minorité déclare en comprendre les usages ou se présente en expert. Par ailleurs, 29% seulement disent travailler en interne avec des data scientists ayant des compétences dans ce domaine.

Malgré tout, 47% des décideurs IT interrogés déclarent investir dans l’apprentissage automatique et 40% prévoient de le faire. Ils ambitionnent ainsi de réduire les coûts et d’accélérer la transformation numérique de leur organisation (pour 51% des réponses pour chaque option).

Il veulent aussi améliorer l’expérience client (50%). L’augmentation des revenus (42%) et des marges (41%) arrivent ensuite.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Humain vs. machine

Parmi ceux qui utilisent déjà des applications de machine learning, 33% déclarent mesurer un retour sur investissement (ROI) « tangible ». Lorsqu’il est question de savoir quel département est le plus impacté, le département informatique devance de peu la R&D et le service/support client.

En outre, plus de 8 répondants sur 10 (84%) pensent que l’apprentissage automatique peut donner un avantage compétitif à une organisation.

Mais 51% hésitent à utiliser plus avant le machine learning du fait d’un déficit de compétences internes. Le déficit de ressources (34%), le manque de connaissances (25%) ou encore le coût (24%) sont d’autres obstacles cités. La résistance « culturelle » (20%) l’est aussi.

« Le ML est essentiellement un procédé de traitement de données destiné à améliorer la performance système », estime Cloudera dans son rapport. Mais un des freins les plus fréquents à son adoption reste la crainte d’un remplacement de l’humain par la machine, ajoute le fournisseur américain.

