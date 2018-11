IoT : les entreprises investissent plus, malgré les résistances

Les dépenses des entreprises dans l’Internet des objets (IoT) progressent, selon les résultats d’un baromètre promu par Zebra Technologies (« Intelligent Enterprise Index »).

L’enquête a été menée cet été auprès de 918 décideurs IT travaillant dans différents secteurs (santé, industrie, commerce, transport et logistique). 9 pays sont couverts : France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Mexique, Brésil, Chine, Inde et Japon.

Globalement, pour les entreprises concernées par cette enquête, les dépenses annuelles moyennes dans l’IoT ont progressé de 4% en glissement annuel.

De plus, 86% des organisations (78% en France) prévoient d’augmenter les sommes investies dans ce domaine dans les 12 à 24 mois. Par ailleurs, une entreprise sur deux (53% en France) anticipe une hausse de 11 à 20% des investissements IoT sur la période.

Dans ce contexte, les entreprises affûtent leur approche du marché.

Sécuriser l’IoT

90% des organisations concernées ont défini et initié une stratégie IoT. La sécurité, la conformité réglementaire et l’analyse des données sont les éléments clés de ces stratégies.

Autre enseignement de l’enquête : les résistances à la diffusion de l’IoT au sein des entreprises perdurent. Mais elles diminuent en intensité.

Ainsi, la proportion d’organisations redoutant que leurs plans IoT soient freinés est passée de 75% en 2017 à 64% cette année (70% en France).

Enfin, la proportion d’entreprises ayant obtenu plus de 75 points à l’indice général a doublé pour atteindre les 10% en 2018. Pour Zebra et son écosystème, une « entreprise intelligente » s’appuie sur un socle technique regroupant IoT, mobilité et cloud.

Et ce pour assurer le suivi opérationnel de ses activités et améliorer ses résultats. C’est une aubaine pour Zebra et d’autres fournisseurs de plateformes IoT et solutions de traçabilité.

(crédit photo © fumi via VisualHunt / CC BY-NC-SA)