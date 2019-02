Applications : Office 365 plébiscitée, KnowBe4 en croissance

L’appétit du monde des affaires pour les applications ne se dément pas.

Au cours des quatre dernières années, le nombre d’applications (cloud, mobiles, web) utilisées par les grandes entreprises a augmenté de 68% pour atteindre 129 applications en moyenne par organisation en 2018. C’est ce que révèle la cinquième édition du rapport Businesses @ Work d’Okta, éditeur de solutions cloud de gestion des accès et des identités.

L’étude s’appuie sur des données issues de l’activité de connexion de plus de 5600 d’entreprises clientes du réseau d’Okta dans le monde. Et sur une enquête menée fin 2018 par Qualtrics pour Okta auprès de 1 200 travailleurs de différents secteurs aux États-Unis.

Sans surprise, les entreprises de taille moyenne à intermédiaire utilisent moins d’applications. Néanmoins, le nombre de solutions sur lesquelles elles s’appuient a lui aussi augmenté, passant de 53 apps utilisées en moyenne en 2015 à 73 apps l’an dernier.

Dans ce contexte, Office 365 de Microsoft reste l’application cloud/mobile la plus utilisée (en nombre de clients) depuis 2015 par les entreprises.

Qu’en est-il d’autres poids lourds et challengers du marché ?

Top 10 des apps business

Okta livre un classement des 10 applications les plus utilisées en entreprise :

1. Microsoft Office 365

2. Salesforce.com

3. Amazon Web Services (AWS)

4. G Suite (Google)

5. Box

6. Slack

7. SAP Concur

8. Jira (Atlassian)

9. Zoom

10 Cisco Meraki

Toutefois, ce sont les applications de sécurité cyber, KnowBe4 (formation des équipes à la cybersécurité), LastPass (gestionnaire de mots de passe) et Proofpoint (sécurité IT) en tête, qui enregistrent les plus fortes croissances auprès des clients d’Okta.