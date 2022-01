Bug Bounty : HackerOne lève 49 millions $

Après Yogosha et YesWeHack, HackerOne, référence mondiale du bug bounty annonce une levée de fonds de 49 millions de dollars en série E. A ce jour, l’entreprise basée à San Francisco et dirigée depuis 2015 par Marten Mickos, a levé 160 millions de dollars au total.

L’annonce fait suite à une année bousculée sous l’angle de la cybersécurité. La vulnérabilité Log4j dévoilée décembre 2021 en fut le point culminant. Dans les semaines qui ont suivi la médiatisation de la faille, 612 hackers ont soumis 2 175 vulnérabilités potentielles aux clients de HackerOne. Par ailleurs, les signalements par des chercheurs en sécurité et hackers éthiques de mauvaises configurations via la plateformeo nt augmenté de 97% en 2021.

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons identifié plus de 17 000 vulnérabilités importantes ou critiques pour nos clients qui, autrement, auraient pu être des trous béants par lesquels des adversaires auraient pu entrer », a déclaré Marten Mickos, CEO de HackerOne.

Pour soutenir sa croissance rapide, HackerOne accueille GP Bullhound en tant que nouvel investisseur, « soutien des plus grands noms de la sphère technologique mondiale ». Outre GP Bullhound, des investisseurs existants de HackerOne, dont Benchmark, NEA, Dragoneer Investment Group et Valor Equity Partners, ont également participé au tour de table.

« HackerOne révolutionne la manière dont les entreprises réduisent leur risque de violation », déclare Per Roman, directeur associé au sein de GP Bullhound. « En s’appuyant sur la plus grande communauté de hackers éthiques au monde, qui ont le pouvoir et la volonté de prévenir les cyberattaques, HackerOne apporte un service aux clients qu’aucun autre fournisseur ne peut égaler. L’investissement de GP Bullhound dans ce pionnier de sa catégorie est notre contribution à la sécurisation du monde numérique ».

La société prévoit d’utiliser le financement pour investir davantage dans la recherche et le développement, et mucler ses capacités de mise sur le marché.

Now THIS is how you kick off the new year! HackerOne has secured $49M in a Series E funding round💰, a testament to the incredible work we see from hackers. With so much more work to be done to reduce cyber risk, we can’t wait to see what 2022 will bring! https://t.co/uomXtoYMvy pic.twitter.com/wuEnZA7yWW

— HackerOne (@Hacker0x01) January 27, 2022