Bug Bounty : YesWeHack lève 16 millions €

Et de deux ! Après une première levée (série A) de 4 millions € effectuée début 2019, la plateforme de Bug Bounty et de VDP* se renforce avec 16 millions €.

« La Banque des Territoires et Eiffel Investment Group sont les deux principaux investisseurs tandis que Normandie Participations et CNP Assurances, qui avaient déjà investi lors de la série A, renouvellent leur confiance à YesWeHack. » indique la startup.

🥁 We’re thrilled to announce that we’ve raised €16M in our Series B funding! So today, we want to thank you, hunters, for making up our community. We wouldn’t be here without you! #HackThePlanet #YesWeRHackers

Full announcement: https://t.co/L4eEVa40QQ pic.twitter.com/GAncrKE3Uh

— YesWeHack ⠵ (@yeswehack) July 22, 2021