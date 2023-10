Métiers IT – Développeur web : définition, formation, salaire

Qu’est-ce qu’un développeur web ?

Le développeur web est en charge du développement technique et du déploiement de sites web et applications. La fonction inclut la conception de pages web et de fonctionnalités dédiées.

Elle peut aussi inclure la gestion de bases de données et l’optimisation des performances de la solution web.

Il/Elle se spécialise dans l’un des trois rôles suivants :

• Développeur back end : il intervient au niveau du socle technique, des serveurs et bases de données, des applications et sites web.

• Développeur front end: il est en charge de la conception d’interfaces utilisateur (UX) et de l’ergonomie de solutions web.

• Développeur full stack : il intervient sur l’ensemble de la chaîne de développement web, de l’interface utilisateur au socle technique.

Quelles sont les missions du développeur web ?

Le métier de développeur web inclut des missions variées, dont l’optimisation des performances des sites et des applications qu’il crée et maintient. Il peut travailler en équipe dédiée. Il peut aussi collaborer avec d’autres métiers, du webdesigner au chef de projet, du responsable de contenu au community manager, du data analyst à l’architecte en cybersécurité.

Les missions du développeur web consistent à :

• Analyser sous l’angle technique les besoins du client ou de l’utilisateur

• Rédiger des lignes de code pour créer l’offre web et contrôler sa fiabilité

• Assurer le développement technique du produit web

• Tester et corriger les performances des fonctionnalités mises en œuvre•Documenter, maintenir et mettre à niveau la solution web

Quelles sont les formations pour devenir développeur web ?

Des cursus universitaires aux formations en écoles d’ingénieur, il existe plusieurs voies pour devenir développeur web. Le futur développeur web peut ainsi choisir parmi des formations de différents niveaux :

• Bac+2 de type DUT ou BTS en informatique

• Bac+3 de type Licence ou Bachelor développement web & app

• Bac+5 de type Master 2 informatique ou Mastère spécialisé (MS)

Le développeur web en devenir peut aussi intégrer les formations d’écoles spécialisées ou d’écoles d’ingénieurs comme :

• Epitech

• Supinfo

• Ensimag

• Efrei

• Ecole 42

Il peut aussi être un autodidacte du développement web qui s’est instruit en pratiquant régulièrement. La veille technologique et les certifications professionnelles sont des leviers à activer pour se professionnaliser.

Quelles sont les compétences et les qualités requises pour être développeur web ?

Un investissement personnel conséquent et une forte appétence technique sont nécessaires pour devenir développeur web. Il peut se distinguer grâce à une combinaison de compétences techniques (hard skills) et de compétences comportementales (soft skills).

Quelles sont les compétences techniques (hard skills) du développeur web ?

Le développeur web maîtrise des langages et outils du développement web :

• CSS

• HTML

• Javascript

• SQL

Il connaît plusieurs langages de programmation parmi lesquels :

• Java

• PHP

• Python

• Ruby

• C++

Il expérimente des systèmes de gestion de contenu (CMS) tels que :

• WordPress

• Drupal

• Joomla

• TYPO3

Il utilise un environnement de développement intégré ou IDE comme :

• Netbeans

• Visual Studio Code

• Sublime Text

• PyCharm

Les systèmes de gestion de versions (Git, SVN…) lui sont familiers. Le développeur web s’intéresse aussi à différents terminaux (PC, tablettes, smartphones…) et systèmes d’exploitation (Windows, Linux, macOS et autres).

Quelles sont les soft skills du développeur web ?

Profil technique, le développeur web peut également disposer de compétences relationnelles pour progresser au sein d’un collectif de travail. Les soft skills majeurs du développeur web incluent :

• Travailler de matière autonome

• Communiquer et avoir l’esprit d’équipe

• Développer sa capacité à résoudre des problèmes

• Faire preuve de patience

Quelles entreprises recrutent des développeurs web ?

De nombreuses entreprises recrutent des développeurs web. Axa, Google, HaysFrance ou encore Auchan font partie des employeurs potentiels. Le développeur web peut être recruté et employé par différentes structures :

• Start-up

• PME ou entreprise de taille intermédiaire (ETI)

• Entreprise de services du numérique (ESN)

• Grand groupe quel que soit le secteur d’activité

Le développeur web peut aussi travailler au sein d’une agence spécialisée :

• Agence web

• Agence de publicité

• Agence de communication

Le développeur web peut aussi exercer en tant que travailleur indépendant (freelance), à partir d’un cahier des charges préalablement défini.

Quel est le salaire d’un développeur web ?

En France, le salaire* annuel d’un développeur web varie de 30 000 € à 63 000 €, selon le profil du candidat, ainsi que la localisation, le secteur et la taille de l’entreprise qui l’emploie.

Expérience

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 15 ans > Paris IDF

33 000 € 45 000 € 63 000 €

Régions

30 000 €

42 700 € 55 000 €



*Les rémunérations indiquées sont des moyennes brutes annuelles.

Qu’en est-il pour un(e) freelance ?

Un développeur web indépendant peut débuter au taux journalier moyen (TJM) de 425 euros HT à Paris. Les rémunérations y sont supérieures d’environ 5% à la moyenne nationale.

Quelles sont les persceptives d’évolution de carrière d’undéveloppeur web ?

Les perspectives d’évolution de carrière d’un développeur web varient en fonction du secteur dans lequel il ou elle évolue (technologies de l’information, industrie, finance, ecommerce…) et de la mise à niveau de ses compétences.

Un développeur web peut gravir des échelons pour exercer en tant que :

• Développeur full stack

• Développeur logiciel

• DevOps

• Lead développeur

• Directeur de la technologie (chief technology officer, CTO)

A lire en complément :



