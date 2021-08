Comment les DSI abordent l’attrition des équipes

Les organisations ont des difficultés persistantes pour recruter et retenir des profils technologiques très demandés. C’est en tout cas l’analyse du groupe de conseil PwC.

752 dirigeants IT et Métiers et 1007 employés d’entreprises actives dans les technologies, médias et télécommunications (TMT) ont répondu à l’enquête* américaine au début du mois d’août 2021.

Plus de 90% des répondants constatent une hausse de la rotation (turnover) des équipes, voire de l’attrition – soit la réduction d’effectifs suite à des départs non remplacés de collaborateurs.

Cette tension s’explique par l’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences disponibles, d’une part, la guerre des talents que se livrent les entreprises pour les recruter, d’autre part.

Du salaire et des projets

Il y a donc moins de candidats « qualifiés » que de postes à pourvoir, notamment dans la cybersécurité et la science des données. Ce déséquilibre profite à certains profils « experts » qui peuvent bénéficier d’une augmentation de rémunération lors d’un changement d’employeur.

Les directions des systèmes d’information (DSI), des ressources humaines (DRH) et des finances (DAF) ont été interrogées sur les motivations de travailleurs IT sur le départ. Elles citent en priorité des attentes non satisfaites en matière de salaire (48%) et d’opportunités de développement de carrière (42%). Les difficultés relationnelles avec le management (35%) arrivent ensuite.

Au sein des équipes elles-mêmes, les rémunérations et les avantages associés sont la priorité, devant le développement de carrière et la « flexibilité », des horaires au télétravail.

* « PwC US Pulse Survey: Next in Work » .

(crédit photo © Andrea Piacquadio / Pexels)