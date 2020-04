DSI : comment le Covid-19 façonne les priorités des directions IT

La massification du travail à distance impacte les priorités des directions informatiques qui recentrent leurs investissements sur des priorités stratégiques.

C’est ce que montre une étude américaine publiée par Adobe, en partenariat avec Fortune. 200 DSI de PME et de grands groupes ont été interrogés mi-mars 2020. Le déploiement outre-Atlantique de mesures de confinement en raison de la pandémie de Covid-19 s’annonçait.

84% des DSI interrogés ont déclaré être préparés pour un basculement des équipes vers le télétravail. Mais ils ont mentionné comme un défi à relever l’alignement d’une communication efficace et de technologies pour accompagner ce mouvement.

Sans surprise, au-delà de la continuité d’activité, la cybersécurité reste la priorité des responsables IT. 7 DSI sur 10 anticipent même une augmentation des budgets qui sont consacrés à la sécurité informatique.

Il en va de même pour le cloud public et les services d’infrastructure.

90% des répondants utilisent au moins un service de cloud public, toutefois la plupart des données sont hébergées sur site (on-premise). Ainsi, seule une entreprise sur trois stocke la moitié ou plus de ses données dans un cloud public.

D’autres domaines devraient bénéficier d’un maintien ou d’une hausse des budgets. L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (machine learning) en font partie. Globalement, en revanche, les investissements IT sont attendus à la baisse cette année du fait des conséquences de la pandémie sur l’économie mondiale.

Du côté des embauches, la majorité se disait relativement optimiste mi-mars. Mais 47% des DSI s’attendent à une accalmie à venir sur le front de l’emploi IT. La filiale d’Alphabet, Google, a elle-même annoncé la semaine dernière freiner ses recrutements pour le reste de 2020.

