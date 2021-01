DSI : le retour en force des « soft skills »

Faire preuve de détermination et de sensibilité, en plus d’une expertise technique solide, est un atout clé pour les DSI en devenir, selon Gartner.

Associer des compétences douces (soft skills) à une expertise technologique et managériale peut faire la différence pour les DSI en 2021 et au-delà, rapporte Gartner.

La société d’études a mené l’enquête* auprès d’un panel de 93 directeurs des systèmes d’information (DSI) de grands groupes membres du Gartner CIO Research Circle.

Dans un contexte économique incertain, « les directeurs généraux recherchent des DSI déterminés qui prennent et mettent en œuvre des décisions opportunes, tout en faisant preuve de dextérité émotionnelle », a déclaré Daniel Sanchez-Reina, directeur de recherche chez Gartner. Ces profils doivent être « capables de surmonter les crises ».

Écouter et diriger

Dans 70% des processus de recrutement de nouveaux responsables SI, la détermination et la sensibilité sont les principales compétences personnelles mises en exergue.

Ainsi, le demande de candidats DSI faisant preuve de ces qualités a augmenté respectivement de 30% (ténacité) et de 92% (attention aux autres) en 2020. Le soutien aux équipes travaillant à distance en période de crise sanitaire (Covid-19) explique, en grande partie, la tendance.

Le sens du leadership et l’intelligence émotionnelle sont d’autres « soft skills » toujours appréciés des recruteurs. En outre, les DSI dont les performances sont « supérieures à la moyenne » sont plus susceptibles de développer des compétences transversales grâce au coaching et au mentorat que d’autres profils moins performants (69% contre 48%).

Selon une autre étude (Deloitte), 40% des directions générales s’attendent à ce que le DSI devienne un moteur clé de la stratégie d’entreprise. Et ce plus encore que les directeurs des opérations, de la finance et du marketing réunis (34% des suffrages).

* L’enquête Gartner a été menée en ligne du 14 au 28 septembre 2020 auprès de membres de son CIO Research Circle.