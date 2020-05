Eric Schmidt aurait coupé le cordon avec Google

Une page de l’histoire de Google s’est-elle discrètement tournée en février ?

Eric Schmidt, 65 ans, aurait quitté le groupe, dont il fut un pilier pendant près de deux décennies.

Ancien dirigeant de Sun Microsystems, puis de Novell, l’intéressé avait été recruté en 2001.

Il a servi de caution rigoureuse de management pour mener la société vers son IPO en 2004. Et l’accompagner dans des acquisitions majeures comme celles d’Android (2005), de YouTube (2006) et de DoubleClick (2007).

En 2011, Eric Schmidt avait lâché le titre de CEO de Google au profit de Larry Page pour endosser la fonction de président exécutif. Et se consacrer davantage aux relations avec le monde politique.

En 2015, il avait accompagné la transformation du groupe en holding multipôle sous la bannière Alphabet. Tout en conservant, dans cette nouvelle configuration, le poste de président exécutif… qu’il allait finalement abandonner début 2018, pour devenir simple « conseiller technologique ».

Son départ du conseil d’administration était intervenu en juin 2019.

En toile de fond à cette prise de recul, des soupçons de conflits d’intérêts, vu la teneur des liens qu’Eric Schmidt a noués avec le complexe militaro-industriel.

Il est notamment à la tête du Defense Innovation Board, qui fournit du conseil technologique au Pentagone. Mais aussi d’une commission nationale qui apporte au Congrès une expertise sur l’IA dans le domaine de la défense. Il est par ailleurs amené à présider une commission qui supervisera la modernisation de l’infrastructure et des pratiques technologiques dans l’État de New York pendant et après la pandémie.

Its an honor to help Governor Cuomo reimagine NY State starting with Telehealth, Broadband, and Remote Learning. People are in very different situations and we need to consider all of them. Intent is to be very inclusive. These moments offer a chance to revisit things to fix. https://t.co/YGssBe57Pc

— Eric Schmidt (@ericschmidt) May 6, 2020