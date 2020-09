Galaxy Z Fold2 : Samsung revoit sa recette du smartphone pliable

Samsung persiste dans les smartphones pliables avec le Galaxy Z Fold2, lancé un an tout juste après son prédécesseur et au même prix (2 020 € TTC).

Lancement le 18 septembre, pour un prix conseillé de 2 020 € TTC. Ce furent, l’an dernier, les modalités de commercialisation du Galaxy Fold, premier smartphone pliable de Samsung.

Elles seront les mêmes cette année* pour le produit qui prend la relève dans cette catégorie : le Galaxy Z Fold2. Avec toutefois un réseau de distribution étendu (il se limitait initialement à la Fnac pour le Galaxy Fold).

Samsung vend également en direct, avec la possibilité de passer par son programme de reprise d’anciens appareils. Les réservations sont ouvertes.

À 68 x 159 x 17 mm (plié) pour 282 g, le Galaxy Z Fold2 reprend globalement le format de son prédécesseur. Et y intègre des technologies introduites avec le Galaxy Z Flip, autre smartphone pliable lancé entre-temps.

D’une génération à l’autre, on aura noté l’agrandissement de l’écran externe. Il passe de 4,6 pouces (1 680 x 1 720) à 6,2 pouces (2 260 x 816), l’affichage occupant désormais toute la surface disponible.

Agrandissement également pour l’écran interne : de 7,3 pouces (2 1512 x 1 536) sur le Galaxy Fold, on passe à 7,6 pouces (2 208 x 1 768) sur son successeur. Avec, en complément, un rafraîchissement 120 Hz « adaptatif » (basculement à 60 Hz pour les images fixes).

La charnière à position libre est reprise du Galaxy Z Flip. Le revêtement protecteur aussi : exit le film plastique du Galaxy Fold, place à un panneau en verre pliable.

Applications : chantier en cours

Il y a moins de changements à relever côté photo. En tout cas sur la partie hardware, sinon que chaque écran dispose désormais de son « capteur à selfie » de 10 mégapixels. Le module principal associe trois capteurs de 12 mégapixels : un grand-angle (83 °, f/1.8), un ultra-grand-angle(123 °, f/2.2) et un téléobjectif (45 °, f/2.4, zoom optique 2x).

Sur le volet logiciel, Samsung met en avant la capacité à détecter les sujets d’une vidéo et à ajuster automatiquement le cadrage en conséquence. Ainsi que les possibilités qu’offre le double écran interne/externe, notamment en matière de prévisualisation.

Sous le capot, le Snapdragon 855 du Galaxy Fold premier du nom laisse place à un Snapdragon 855. On reste à 12 Go de RAM, tandis que l’option 512 Go de stockage disparaît au profit de 256 Go – toujours sans emplacement microSD. La batterie gagne un peu en capacité (4 500 mAh vs 4 380) et la connectivité inclut désormais la 5G (y compris sur les fréquences millimétriques).

Comme sur le Galaxy Fold, Samsung a implémenté une continuité de l’écran externe à l’écran interne. Mais a aussi fait en sorte qu’elle fonctionne dans l’autre sens. Dans le domaine du multitâche avec Android, on notera aussi :

La possibilité d’ouvrir jusqu’à 3 applications simultanément, en enregistrant éventuellement la mise en forme

Glisser-déplacer de contenus entre les applications natives Samsung et quelques applications tierces (Gmail, Chrome, Outlook)

Mode « tablette » qui s’active sur l’écran déplié pour certains applications (YouTube, Spotify, suite Office…)

* L’assurance Samsung Care+ est comprise pendant un an. Elle protège contre un dommage accidentel.

Illustrations © Samsung