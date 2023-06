IA : Accenture investit 3 milliards $ supplémentaires

Accenture a annoncé investir 3 milliards de dollars sur trois ans dans l’extension de sa pratique en intelligence artificielle & data. L’ambition affichée par le groupe de conseil en technologies et services professionnels est d’accompagner davantage de clients dans ce domaine.

En plus de cet investissement, la multinationale a déclaré vouloir doubler son effectif de spécialistes en IA pour atteindre les 80 000 employés dédiés. Outre les recrutements spécialisés, les acquisitions et la formation seront utilisés pour atteindre cet objectif.

La décision intervient après qu’en mars dernier le groupe a annoncé son intention de diminuer de 2,5% ses effectifs mondiaux (soit 19 000 personnes) au cours des 18 prochains mois.

La société prévoyait alors une enveloppe de 1,5 milliard $, dont 1,2 milliard $ d’indemnités de départ, pour soutenir l’effort de consolidation en 2023 et 2024.

Les suppressions à venir interviennent après qu’Accenture a multiplié les acquisitions (25 en 2022) et augmenté de 39 000 personnes ses effectifs à 738 000 employés en janvier 2023.

L’ambition : rationaliser ses coûts et adapter ses équipes à l’évolution du marché.

L’intelligence artificielle et les données en font partie.

Prioriser l’IA et les données qui l’alimentent

Comme d’autres acteurs des services et des technologies de l’information, dont Microsoft qui s’est rapproché des groupes de conseil PwC et EY, Accenture veut accompagner les déploiements de systèmes d’IA dits « responsables » de grands comptes.

« Il existe un intérêt sans précédent dans tous les domaines de l’IA, et l’investissement substantiel que nous faisons dans notre pratique des données et de l’IA aidera nos clients à passer de l’intérêt à l’action pour créer de la valeur, et ce de manière responsable, avec des cas d’entreprise clairs », a déclaré Julie Sweet, chair & CEO d’Accenture.

L’investissement s’appuie sur plus de dix ans de présence active d’Accenture dans le domaine de l’IA et plus de 1 450 brevets et demandes de brevets en attente et déposées dans le monde.

