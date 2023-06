Gouvernance et recrutement IT : les dilemmes des DSI

Inadéquation entre offre et demande de compétences, alignement des budgets et des effectifs, rotation du personnel… Dans un contexte tendu, les aspirations des conseils d’administration et des DSI peuvent évoluer, relève la firme Robert Half.

Selon une étude du cabinet de recrutement, 64% des investisseurs interrogés* prévoient d’opérer des changements au sein des directions des entreprises de leur portefeuille.

Et ce pour mieux gérer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement (pour 42% du panel), piloter les activités en dépit d’une inflation élevée (38%) et adapter l’activité à l’évolution de la réglementation et de la conformité (32%).

Il est question, par ailleurs, d’affûter les recrutements de profils techniques.

Pression sur les prix et tensions sur les recrutements

En France, selon Numeum, syndicat des ESN, les fonds d’investissement priorisent la rentabilité au détriment de la croissance de leurs participations.

De plus, la pression sur les prix exercée par certains acheteurs et grands donneurs d’ordre limite la marge de manoeuvre des jeunes pousses technologiques.

L’heure n’est donc pas à la surenchère salariale généralisée.

Qu’en est-il des recrutements ?

Selon une autre analyse de Robert Half, 9 responsables des systèmes d’information (DSI) sur 10 pensent qu’il est autant, voire plus difficile de recruter que l’année précédente. La demande exprimée par les entreprises restant supérieure à l’offre de profils qualifiés disponibles.

En plus des savoirs techniques associés à la data, les compétences en cybersécurité, administration réseau, cloud computing et infrastructure sont les plus difficiles à trouver.

En outre, malgré les réalignements d’effectifs opérés dans le secteur des technologies de l’information, la demande de compétences technologiques reste solide.

Selon une autre étude (Hays), la rotation est plus marquée encore chez les professionnels du développement, de l’infrastructure, de la cybersécurité, du cloud et de la data.