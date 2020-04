ERP : SAP renforce son support dopé à l’IA

L’éditeur de SAP S/4HANA a renforcé les capacités d’apprentissage machine des services de support « Schedule a Manager » et « Ask an Expert Peer ».

Bien décidé à soutenir son écosystème impacté par la crise du Covid-19, SAP a confirmé avoir renforcé et mis à niveau plusieurs de ses services de support.

Portée par des technologies d’inteligence artificielle (IA) et de machine learning (ML), ces mises à niveau concernent en priorité « Schedule a Manager » et « Ask an Expert Peer ».

Schedule a Manager est un service de support en direct dédié aux « incidents hautement prioritaires » accessible depuis le SAP ONE Support Launchpad, sans frais supplémentaires.

Ask an Expert Peer est un service d’aide centré sur les solutions de gestion du capital humain SuccessFactors.

Engagement client

L’éditeur de logiciels a également renforcé les capacités de traduction automatique de ses services et du service Incident Solution Matching. Il est désormais disponible pour SAP Ariba, le es solutions orientés logistique du groupe allemand.

Le modèle d’engagement client porté par les technologies d’IA et d’apprentissage automatique est « un succès », selon Pour Andreas Heckmann, responsable des solutions de support et vice-président exécutif de SAP.

En février dernier, SAP avait aussi rassuré son écosystème en annonçant une extension à long terme de la maintenance de son progiciel (ERP) SAP S/4HANA, exécutée sur la base in-memory HANA, et de sa solution SAP Business Suite 7.

Désormais, le groupe dirigé par Christian Klein négocie la sortie de crise post Covid-19.

(crédit photo © shutterstock)