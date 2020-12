{ SILICON – 20 ANS } – Chrono IT 2006-2009 : AWS, iPhone et fusion Oracle-Sun

– 2006 –

AWS : les jalons du cloud hyperscale

Amazon pose les premières briques de son offre IaaS. Nommées Elastic Compute Cloud (EC2) et Simple Storage Service (S3), elles donnent accès à des ressources de calcul et de stockage à la demande. Microsoft se positionnera en 2010 avec Windows Azure et Google, en 2015 avec Compute Engine.



Telex —

2006 // MacBook Pro, premier ordinateur portable avec un processeur Intel – Mise en service du TERA-10, supercalculateur français – OpenDocument devient une norme ISO.

– 2007 –

iPhone : la (re)naissance du mobinaute

Avec l’iPhone, le téléphone change de dimension. Le retentissement est comparable à ceux du Macintosh en 1984 et de l’iPod en 2000 mais son impact sur le business d’Apple est sans commune mesure, propulsant la création de Steve Jobs vers des sommets de croissance et de valorisation boursière.

Son smartphone devient aussi un phénomène de société avec l’invention des Apps qui ouvrent la voie à un Internent vraiment mobile et à un nouvel écosystème de services et de divertissements en tout genre.

Telex —

2007 //Citrix Systems achète XenSource – Lancement de Windows Vista – Google lance Android et l’Open Handset Alliance



Telex —

2008 // Open XML devient une norme ISO – Sun Microsystems achète MySQL – Premier téléphone sous Android, le G1 (ou Dream), par HTC – Lancement de l’App Store, les logiciels deviennent des « applis »

– 2009 –

Oracle – Sun : une fusion qui sent l’open source

Un poids lourd du logiciel propriétaire s’empare d’un porte-drapeau de l’open source. Avec Sun Microsystems, Oracle fait une entrée de plain-pied dans le monde du hardware, tout en enrichissant de façon spectaculaire son portefeuille software. Solaris, MySQL, Xen et OpenOffice font partie du lot.

Telex —

2009 // Microsoft annonce le lancement de son nouveau moteur de recherche « Bing », – Google annonce le développement de Chrome OS

