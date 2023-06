Simplon célèbre 10 ans de formations au numérique

Simplon promeut de nouveaux programmes à l’occasion de ses 10 ans.

De nouvelles formations diplômantes de niveau Bac+5 viennent s’ajouter à l’offre de Simplon.co. L’une de « concepteur intégrateur d’applications de réalité virtuelle et 3D temps réel », l’autre « d’expert en infrastructures de données massives (data engineering) ».

Par ailleurs, Simplon.co va ouvrir une nouvelle école axée sur la formation de professionnels IT dédiés à l’industrie des jeux en France. Et ce dans le cadre du financement de projets de « grande fabrique de l’image » par le biais du plan d’investissement « France 2030 ».

L’école proposera aussi de nouveaux programmes de reconversion professionnelle avec Le Groupe La Poste. La mobilité interne vers les fonctions IT (systèmes et réseaux/ concepteurs développeurs) et Data (data analyst/product owner) sont au menu.

Aussi, l’entreprise sociale et solidaire se positionne pour promouvoir l’informatique et l’intelligence artificielle « vertes ». Simplon ayant remporté l’appel à manifestation d’intérêt « compétences et métiers d’avenir » (AMI CMA).

10 ans de Simplon en chiffres

Au cours de cette décennie, Simplon.co revendique :

– 30 000 personnes formées depuis 2013

– 30 millions d’euros investis

– 250 employés permanents

– 150 formateurs idépendants

70% des diplômés, dont 40% de femmes, trouveraient un emploi dans les six mois qui suivent l’obtention du sésame.

« Nous n’aurions jamais imaginé réaliser des progrès aussi remarquables en seulement 10 ans », déclare Frédéric Bardeau, président et cofondateur de Simplon.co. « Nos investisseurs et partenaires nous ont permis de grandir et de défendre la cause de l’excellence inclusive, indispensable à notre écosystème numérique. »

Pour l’avenir, Simplon.co dit se concentrer sur la formation de différents publics et l’inclusion de professionnels en reconversion. L’expansion de la portée internationale du réseau d’écoles est également à l’étude.

Il revient à Véronique Saubot, directrice générale de Simplon.co, de « continuer à promouvoir un numérique pour toutes et tous (salariés, personnes en reconversion…) au service des entreprises », avec ses partenaires, de Pôle emploi (France Travail en devenir) à Microsoft ou encore Meta.