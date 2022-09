Sophie Papillon, nouvelle dirigeante de Cloudera en France

En provenance de Veeva où elle pilotait les équipes commerciales en Europe du Sud, Sophie Papillon rejoint Cloudera pour diriger ses activités en France avec le titre de Regional Vice-President France pour Cloudera.

» Sophie est également responsable de coordonner le développement de l’important réseau de partenaires de Cloudera en France et d’animer les experts des équipes de Professional Services qui travaillent aux côtés des clients dans leur stratégie de transformation digitale. » précise la plateforme de services et d’analyse de données dans le Cloud.

Sophie Papillon a commencé sa carrière en en 2002 chez IBM Global Business Services en tant que Associate Partner pour le secteur de la finance. En 2012, elle rejoint Microsoft en 2012 comme directrice de compte stratégique pour les services financiers.

Elle intègre Salesforce, en 2015, en tant que Global Account Director et son comité de direction en France en 2018.

Elle était précédemment à la direction des équipes commerciales de Veeva pour l’Europe du Sud.

Cloudera racheté par deux fonds d’investissement

Depuis juin 2021, Cloudera est la propriété de s fonds d’investissement Clayton Dubilier & Rice et KKR qui l’ont sorti de la bourse de New-York en rachetant l’ensemble des actions pour 4,7 milliards $ près de quatre ans après son IPO sur le Nasdaq.

Depuis sa création en 2008, Cloudera a plusieurs fois fait évoluer son offre et son modèle. En 2018, elle avait fusionnée avec Hortonworks, son grand concurrent sur la distribution de la plateforme de Big Data Hadoop pour 5 milliards $. Un an plus tard, elle alignait sa politique de licence sur celle d’Hortonworks et passait en open source tous ses logiciels de traitement de données.

Présent en France depuis 2014, Cloudera avait confié son développement à Romain Picard, un ancien de SAP. Il a été promu en mai 2021 au poste de vice-président Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA).