Stations de travail : HP Z6 et Z8 G4 embarquent les nouveaux Intel Xeon

HP annonce une mise à niveau de ses stations de travail HP Z6 et Z8 G4 avec les derniers processeurs Intel Xeon, ainsi que la mémoire persistante Intel Optane DC.

Attention grosses configurations pour la nouvelle gamme Z des stations de travail HP !

La Z6 possède jusqu’à 48 cœurs processeur et peut recevoir jusqu’à 384 Go de mémoire.



La Z8 G4 est équipée de deux Xeon totalisant jusqu’à 56 cœurs, jusqu’à 3 téraoctets de RAM répartis sur 24 emplacements, un maximum de 48 téraoctets de stockage et un choix d’alimentations de 1.125W, 1.450W et 1.700W avec un rendement de 90%.

Optane DC..jusqu’à 36 To de capacité

Ces configurations s’adressent aux créateurs de contenus et développeurs qui ont des workflow très intensifs, notamment pour traiter des effets visuels ou des applications d’apprentissage automatique.

La mémoire persistante Optane DC peut atteindre 36 To de capacité lorsqu’elle est combinée à la DRAM dans un système à huit sockets.

« Nous avons connu un grand succès dans notre catégorie de produits haut de gamme, chacune de nos générations de postes de travail introduisant constamment de nouvelles façons de créer et d’être plus productif « , déclare HP qui également annoncé avoir passé un partenariat avec AVID, RED Digital Cinema et NVIDIA autour de ces nouvelles stations de travail.

La Z6 G4 est proposée à partir de 2.372 dollars et la Z8 G4 à partir de 2.981 dollars.