Disparition des visionneuses Office. Microsoft a annoncé que les visionneuses pour Excel, PowarPoint et le pack de compatibilité Office seront supprimés en avril 2018. « À cette date, ils ne seront plus disponibles en téléchargement et ne recevront plus de mises à jour de sécurité », indique l’éditeur par voie de blog. Les visionneuses permettent à ceux qui ne disposent pas des outils de la suite bureautique d’ouvrir des fichiers Office mais pas de les modifier. En remplacement, Microsoft recommande d’installer les versions mobiles des applications accessibles depuis le Windows Store pour Windows 10 et sur iOS et Android. Les utilisateurs de Windows 7/8.1 devront se tourner vers OneDrive et les versions en ligne. Quant à la visionneuse Word, l’éditeur rappelle qu’il avait annoncé son retrait pour novembre 2017. Ce qui n’est toujours pas le cas (du moins sur la page française du site). Plus que deux jours pour en profiter ?

30 000 clients Orange Bank. En moins d’un mois, 30 000 utilisateurs ont ouvert un compte auprès d’Orange Bank, la banque en ligne lancée par l’opérateur le 2 novembre dernier. Les premiers clients ont essuyés « des petits bugs » a reconnu Stéphane Richard ce matin au micro de France Inter. Les problèmes seraient « en cours de réglement ». Pour le PDG d’Orange, « la dynamique est bonne, elle se poursuit à peu près au même rythme que les premiers jours ». Trop tôt néanmoins pour confirmer le succès sachant qu’un tel service peut attirer un ensemble de curieux, notamment motivés par la prime de 80 euros d’ouverture de compte. Le groupe se donne le temps pour installer son offre et vise les 2 millions de clients d’ici 10 ans.

Cisco toujours en tête de réseau. Au troisième trimestre, Cisco cumule 51% du marché mondial des switches et routeurs. « Sa meilleure performance depuis le premier trimestre 2016 », rapporte Synergy Research. Un marché en hausse de 3% à 11 milliards de dollars. Alors que la part de Cisco recule de 2% autour de 50% sur les quatre derniers trimestres. La domination du numéro 1 mondial des équipements réseau reste inégale selon les segments. Si sa part sur l’offre de routeurs pour entreprise s’élève à 63%, celle pour les opérateurs et fournisseurs de services tombe à 38%. Sur les commutateurs, Cisco détient autour de 57% du marché. Derrière, Huawei, Juniper, Nokia et HPE se partagent entre 4% et 10% des ventes.