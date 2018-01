Vivo X20 Plus UD: ce smartphone intègre un capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Quelle est la particularité du tout nouveau Vivo X20 Plus UD ? Le dispositif biométrique de lecture des empreintes digitales est situé sous l’écran. C’est une première dans la téléphonie mobile.

La firme chinoise a fait sensation à l’occasion du CES 2018 en présentant le prototype d’un smartphone intégrant une telle fonctionnalité. Elle avance maintenant dans cette même direction avec son nouveau modèle, qui évolue sous Android 7.1.1 (Nougat).

Il s’agit d’une déclinaison du Vivo X20 Plus affublé de “UD”, acronyme de “Under Display” (“sous l’écran”) en référence à son lecteur d’empreinte digitale.

Une première que Vivo doit en grande partie à Synaptics et son système Clear ID.

Concrètement, le dessin d’une empreinte digitale s’affiche en bas de l’écran pour indiquer à l’utilisateur de positionner son doigt à l’endroit idoine. Le déblocage biométrique est activé de manière contextuelle et ne vient donc pas perturber l’usage courant du téléphone. Ce capteur est utilisé pour d’autres fonctions au-delà du déverrouillage.

S’il s’agit d’une première, elle devrait être suivie par d’autres fabricants avec des annonces probables à l’occasion du Mobile World Congress 2018 qui se tient du 26 février au 1er mars prochain à Barcelone.

La technologie permet de déverrouiller le terminal en l’espace de 0,6 seconde, soit un peu moins rapidement que les smartphones dotés de capteurs capacitifs (pour la lecture d’empreinte digitale).

Le Vivo X20 Plus UD est par ailleurs équipé d’une technologie de reconnaissance faciale (qu’on trouve aussi sur le Vivo X20 Plus) baptisée “Face Wake”.

Pour le reste, le terminal de Vivo affiche des caractéristiques très intéressantes au regard de son prix. Il sera initialement commercialisé en Chine à partir du mois prochain à un tarif équivalent à environ 460 euros.

Au coeur du terminal, on trouve un SoC (System on Chip) de milieu de gamme Snapdragon 660 signé Qualcomm. Il embarque un processeur à 4 coeurs Kryo 260 cadencés jusqu’à 2,2 GHz et 4 coeurs Kryo 260 cadencés, eux, jusqu’à 1,8 GHz, ainsi qu’un GPU Adreno 512. La puce est associée à 4 Go de mémoire vive.

On est en présence d’un écran Super AMOLED (technologie incontournable pour un tel capteur d’empreinte digitale) de 6,43 pouces défini en 2160 par 1080 pixels.

Pour le volet connectivité, l’appareil support le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et le Bluetooth 5.

Concernant l’aspect photographie, le terminal offre une configuration à deux APN au dos (1 de 12 mégapixels et un autre de 5 mégapixels) tandis qu’en façade se trouve un APN avec capteur de 12 mégapixels.

Vidéo promotionnelle signée Vivo :



(Crédit photo : @Vivo)