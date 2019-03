Apple : la keynote de printemps consacré aux services

iPad, MacBook, AirPods… Apple n’a pas attendu sa traditionnelle keynote pour dévoiler ces derniers jours quelques nouveaux produits et ce lundi, ce sont les services qui seront les vedettes de cette keynote.

Au menu d’abord, il y aura ce service de SVOD attendu depuis des années, et qui enfin va voir le jour.

Apple News et SVOD

Pour concurrencer Netflix, Apple a déjà mis en chantier des séries et des documentaires, et des accords ont déjà été signés avec quelques studios importants. Côté tarif, on peut parier qu’Apple se positionnera sur ce que fait Netflix. Sinon, l’intérêt serait limité…

Ensuite, Apple va dévoiler son « kiosque numérique » avec un Apple News qui permettra de lire journaux et magazines en illimité via un abonnement de 10 dollars mensuels.

Présenté comme le « Netflix de la presse », ce service ferait grincer des dents chez les éditeurs puisque Apple conserverait 50% des revenus générés…

Un Game Center sur abonnement

Autre service en « illimité », un Game Center avec un système d’abonnement. Plutôt que de payer ses jeux, un par un, Apple mise donc sur un service centralisé, sur le modèle d’Apple Music.

Bien évidemment, cette keynote sera marquée par de nouvelles versions d’iOS et de MacOS. Des mises à jour mineures mais qui devraient être disponible dès la fin de la conférence.