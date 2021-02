Apple Silicon : les malwares aussi arrivent en natif

Les antivirus se sont-ils mis à la page d’Apple Silicon ? La question se pose au vu d’une expérimentation menée sur la plate-forme VirusTotal. Elle a consisté à analyser séparément les versions arm64 et x64 d’un même malware pour Mac. Résultat : le premier échantillon est nettement plus souvent passé sous les radars des moteurs de détection.

Ce malware se rattache à Pirrit, une des familles d’adwares les plus actives sur Mac. Il a effectivement la particularité d’exister dans une version native à la puce M1 d’Apple. Celle-ci complète la version conçue pour les Mac Intel, l’ensemble étant distribué sous la forme d’un binaire universel. La souche était hébergée sur VirusTotal depuis le 27 décembre 2020. Une recherche filtrée l’a fait ressortir.

🍎🐛 Uncovered (the first?) malicious program compiled to natively target Apple Silicon (M1/arm64)

And neat fact, was originally flagged & submitted via an @objective_see tool! 🔥

Read: « Arm’d & Dangerous »https://t.co/FKMMbcHCSt

— patrick wardle (@patrickwardle) February 17, 2021