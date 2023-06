Azure, un business à 34 Md$ pour Microsoft ?

Quel volume de chiffre d’affaires Azure engendre-t-il ? La communication financière publique de Microsoft ne contient pas d’éléments à ce sujet. Au contraire d’un document qui a circulé dans le cadre du litige que le groupe américain entretient avec la FTC à propos du rachat d’Activision Blizzard.

Ledit document contient une présentation que Satya Nadella avait faite au board l’an dernier. Sur l’exercice fiscal achevé au 30 juin 2022, il est question d’un CA de 34 milliards de dollars pour l’activité cloud d’infrastructure.

this from the memo: I’m a bit confused too but there is so much double counting, conflating P&L with segment, and generally weird terminology I can’t quite follow (in other words, nothing new for me). AWS combines everything ($80B) whereas MS seems to pull out Data & AI. But… pic.twitter.com/E6ZsHR96Td

