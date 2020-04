DSI : 5 grandes orientations pour 2021

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Travail à distance, cybersécurité et cloud sont au coeur des recommandations de la société de conseil Kearney à l’attention des DSI qui veulent réussir l’après-crise du Covid-19.

Kearney, multinationale du conseil en stragégie, anticipe l’après-crise du Covid-19 et livre aux directions des systèmes d’information (DSI) ses recommandations pour 2021 et au-delà.

Cinq grandes orientations se profilent :

1. Piloter le travail à distance

Les départements IT se trouvent déjà dans l’obligation de concilier « travail à distance et agilité », avec méthode et en fonction des moyens dont ils disposent. L’enjeu d’avenir porte également sur la conduite du changement et la capacité d’adaptation des Métiers.

2. Soutenir la cybersécurité

Qu’ils soit partiel ou à temps plein, le télétravail, qui repose encore souvent sur des réseaux domestiques non sécurisés, expose davantage les systèmes d’information des entreprises aux risques cyber.

Les départements IT devraient renforcer la sécurisation de l’accès aux ressources de leur entreprise quel que soit le lieu de connexion des équipes. La gestion des identités et des accès (IAM) fait donc partie des priorités, tout comme la protection de données.

3. Prioriser les partenaires IT

4. Défendre une adoption massive du cloud

Le cloud est, avec la cybersécurité, l’un des domaines d’après-crise les plus porteurs. Les DSI ont donc intérêt à renforcer leur expertise du cloud hyrbide (public/privé) et muticloud (plusieurs forunisseurs) pour optimiser leurs investissements.

Selon Kearney, les services critiques devraient être (ré)internalise « pour mieux en maîtriser les risques ». L’externalisation IT (pour l’offshore « non-critique » et le nearshore « en zone euro ») restant une option de pour « baisser les coûts », selon le groupe de conseil.

Les DSI devraient aussi trouver l’équilibre entre les développements internes de solutions « maison » et l’achat de technologies tierces.



5. Soutenir la numérisation des métiers

Les DSI devraient contribuer à faire de la numérisation des métier et des échanges « un élément de différenciation » porteur d’avenir pour de nombreux secteurs.

