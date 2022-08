Emploi technologique : gare à la fuite des cerveaux

La « grande démission » opérée sur certains marchés par des profils IT parmi les plus recherchés par les employeurs a entraîné un défaut de transmission des savoirs. L’impact sur les organisations n’est pas neutre.

C’est en tout cas le principal enseignement d’une étude promue par le fournisseur de solutions de recherche et d’analyse avancée Sinequa.

1000 professionnels IT ont répondu à l’enquête au printemps 2022.

Interrogés sur l’impact de la hausse du turnover, voire l’attrition des équipes – soit la réduction d’effectifs suite à des départs non remplacés de collaborateurs, ils citent en priorité : une productivité en berne (pour 45% du panel), une communication erratique (12%), des expériences dégradées pour les employés et les clients (11% respectivement).

Quelle intelligence organisationnelle ?

Le travail à distance ou hybride, ainsi que la concurrence exacerbée entre entreprises pour recruter et retenir les profils jugés les plus qualifiés amplifient la tendance.

« Lorsqu’une organisation est confrontée à des démissions en cascade ou à des licenciements, un des risques les plus sous-estimés concerne l’impact de la rotation du personnel sur la perte d’un savoir-faire inestimable et le manque d’intelligence organisationnelle », a déclaré Scott Parker, directeur marketing produit chez Sinequa.

Or, 7 répondants sur 10 considèrent que la rotation accélérée du personnel s’accompagne d’un défaut de transmission des savoirs et freine l’intégration de nouveaux entrants.

Pour Sinequa, qui prêche pour sa paroisse, les responsables informatiques ont donc intérêt à « hiérarchiser les stratégies de gestion des connaissances et à se tourner vers des technologies intelligentes pour combler des lacunes critiques » dans ce domaine.

Sans surprise, 91% des professionnels interrogés considèrent qu’un accès facilité au savoir permet aux individus de travailler mieux, plus intelligement et plus efficacement.