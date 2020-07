ESN : Devoteam sous le coup d’une OPA de ses fondateurs

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

» MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann ont décidé de lancer une offre publique d’achat sur les actions de Devoteam, par l’intermédiaire d’une société dédiée (« NewCo ») et avec le support de KKR en qualité de partenaire financier ». C’est ainsi qu’un communiqué annonce la volonté des frères Bentzmann de reprendre un contrôle total sur l’ESN qui ont co-fondée en 1995.

Déjà premiers actionnaires avec 21 % du capital ( et des droits de vote doubles qui leur assurent le contrôle), la réussite de l’opération leur donnerait 45 % des actions de NewCo ( KKR disposerait de 55%) et un contrôle total de Devoteam.

L’offre publique d’achat sera proposée à un prix de 98€ par action Devoteam, représentant une prime de 29,5 % par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des trente derniers jours de bourse et une prime de 24,8 % par rapport au dernier cours de clôture avant l’annonce de l’offre.

Pourquoi une telle opération ? « Notre entreprise nécessite de nouveaux moyens et de lourds investissements afin de développer de nouvelles offres pertinentes à forte valeur ajoutée. » déclare Stanislas de Bentzmann. Une opération stratégique donc mais aussi une consolidation du capital à bon prix puisque l’action a dévissé de près de 28% en un an.

Secouée par la crise comme l‘ensemble du secteur, Devoteam prévoit un ralentissement limité à -3% pour le semestre en cours et annonce une prévision de chiffre d’affaires de 759 millions € pour 2020.

