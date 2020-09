ESN : Edouard Philippe rejoint le conseil d’administration d’Atos

L’ancien Premier ministre et maire du Havre Edouard Philippe va rejpindre le conseim d’administration d’Atos.

» Le Conseil d’Administration d’Atos SE, qui s’est réuni le 14 septembre 2020, proposera la candidature de monsieur Edouard Philippe, maire du Havre et ancien Premier ministre, en qualité d’administrateur, lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 27 octobre prochain. » précise un communiqué de l’ESN.

Après la démission de Thierry Breton en octobre 2019 pour rejoindre la commission européenne au poste de Commissaire, c’est Elie Girard qui a pris les rênes de la quatrième ESN française, avec plus de 2 milliards € de chiffre d’affaires réalisés dans l’Hexagone en 2019.

« Je suis très heureux de pouvoir apporter à l’entreprise et à son conseil d’administration mon expérience », se félicite M. Philippe, cité dans les Echos. « C’est pour moi une manière de travailler à nouveau pour l’industrie française et pour un champion européen. Atos a des compétences clefs pour notre pays, au coeur des enjeux digitaux et d’indépendance technologique ».

ESN 2019 : le top 10 en France

Crédit photo : profil Linkedin d’Edouard Philippe

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.