ESN : Sopra Steria limite la casse au 3ème trimestre

En pleine gestion d’une attaque par ransomware, Sopra Steria annonce une baisse de 4,9 % de son chiffre d’affaires au 3ème trimestre à 987,6 millions €. Sur les neuf premiers mois de l’année, le recul atteint 3,7 % à 3 154,4 millions €.

Toutes les activités n’enregistrent pas les mêmes performances. » En France, le chiffre d’affaires s’est établi à 365,5 M€, en décroissance organique de 15,4 %. Le recul a été marqué dans les activités de Product Lifecycle Management et le conseil alors que la gestion d’infrastructure informatique a mieux résisté. En termes de marchés verticaux, la baisse d’activité a été particulièrement importante dans le secteur de l’aéronautique qui représentait 20 % du chiffre d’affaires de la zone au début de l’année 2020. » indique l’ESN en précisant que les secteurs public et de la défense enregistrent » de forts taux de croissance ».

Porté par ses deux co-entreprises dans le secteur public (NHS SBS et SSCL), son activité au Royaume-Uni croît de 6,2% à 174,7 millions € malgré un secteur privé « sous tension ».

Sur le pôle » Autre Europe », le chiffre d’affaires s’affiche à 292 millions avec une faible croissance de 0,4%. » La croissance a été dynamique en Scandinavie et en Belgique alors que pour les autres pays les évolutions ont été modérément décroissantes. » explique Sopra Steria.

Enfin, son activité » Sopra Banking Software » a reculé de 4,1 % à 99,6 millions €.

L’ESN confirme que son chiffre d’affaires devrait reculer entre -2% et -4% sur une base organique en 2020 avec un taux de marge opérationnelle d’activité compris entre 6% et 7%. Le flux net de trésorerie disponible est toujours attendu entre 80 millions € et 120 millions .

