ITSM : EasyVista change avec Patrice Barbedette CEO

Patrice Barbedette (ex-Oracle) pilote la nouvelle phase de croissance d’EasyVista en Europe et à l’international, avec le soutien d’Eurazeo et Cathay Capital.

EasyVista, fournisseur de solutions de gestion des services informatiques et des opérations (ITSM et ITOM), change de pilote.

Patrice Barbedette est officiellement nommé « chief executive officer » (CEO) et président de l’éditeur français de logiciels présent en Europe et en Amérique du Nord.

Avant de rejoindre EasyVista, il a fondé Jobpartners, éditeur de solutions RH SaaS revendu à Taleo puis à Oracle. Avant EasyVista, il exerçait la fonction de vice-président senior en charge des solutions de ressources humaines d’Oracle pour l’Europe de l’Ouest.

Aux commandes d’EasyVista désormais, il pilote la nouvelle phase de croissance de l’entreprise et la mise en oeuvre de sa stratégie 2025. Il peut compter sur l’appui d’une direction renforcée et des investisseurs de l’entreprise, dont Eurazeo et Cathay Capital.

Doubler le chiffre d’affaires

En plus de changer de CEO, EasyVista a confirmé la prise de fonction de ses nouveaux CTO (Michael Cohen), CFO (Pauline Caillard) et « chief customer experience officer » (Emmanuel Bagaglia). Avec Patrice Barbedette et Nancy Louisnord, « chief marketing officer » (CMO) arrivée en fin d’année 2020, la nouvelle équipe de direction est pleinement opérationnelle.

Patrice Barbedette et son équipe ont pour mission d’accélérer la croissance organique et externe du fournisseur de solutions, de développer l’offre à l’international, d’étoffer les équipes, d’investir en R&D et d’innover.

Après les acquisitions de Goverlan et Coservit en 2021, l’entreprise revendique une base installée de 3200 entreprises clientes.

EasyVista ambitionne de doubler le chiffre d’affaires d’ici 2025.

« Cette nouvelle étape pour EasyVista s’inscrit pleinement dans la feuille de route convenue avec les fondateurs Jamal Labed et Sylvain Gauthier », a déclaré Erwann Le Ligné, Managing Director d’Eurazeo. Et d’ajouter : « avec deux acquisitions de briques technologiques réalisées en moins d‘un an, des partenaires financiers de premier plan à nos côtés, et l’arrivée de cette nouvelle équipe, EasyVista a pleinement les moyens de ses ambitions. »

