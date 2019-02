Le premier Microsoft Store européen ouvrira à Londres cette été

Annoncé en septembre 2017, le premier Microsoft Store européen devrait ouvrir ses portes dans les prochains mois selon plusieurs journaux britanniques, probablement cet été. Selon des documents officiels, il s’étendra sur deux étages.

L’adresse est prestigieuse, en plein coeur de Londres, sise Regent Street, à quelques encablures du plus grand Apple Store du vieux continent…ouverte en 2004.

Selon The Telegraph, Microsoft a embauché 100 personnes à temps plein et à temps partiel pour le magasin et des cadres supérieurs pour encadrer les équipes.

Microsoft dispose déjà de magasins aux États-Unis, au Canada, en Australie et à Porto Rico dans lesquels il propose son catalogue Hardware, en particulier ses gammes Surface et son offre de produits autour de sa console Xbox One.